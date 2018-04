Hewitt permanece como líder da ATP O tenista australiano Lleyton Hewitt segue firme na liderança do ranking mundial da ATP (ranking de entrada) publicado nesta segunda-feira. Apesar de perder pontos por não disputar o torneio de Sydney - estava com catapora - o número 1 do mundo em 2001 segue encabeçando a lista da entidade com 4.230 pontos contra 3.855 de Gustavo Kuerten, segundo colocado. O norte-americano Andre Agassi, que não vai disputar o Aberto da Austrália, figura em terceiro seguido do russo Yevgeny Kafelnikov e do espanhol Juan Carlos Ferrero. Confira os dez melhores e os brasileiros no ranking da ATP: 1) Lleyton Hewitt (AUT) - 4.230 pontos 2) Gustavo Kuerten (BRA) - 3.855 pontos 3) Andre Agassi (EUA) - 3.520 pontos 4) Yevgeny Kafelnikov (RUS) - 3.090 pontos 5) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 3.040 pontos 6) Patrick Rafter (AUT) - 2.785 pontos 7) Sebastien Grosjean (FRA) - 2.740 pontos 8) Tim Henman (ING) - 2.200 pontos 9) Tommy Haas (ALE) - 2.150 pontos 10) Pete Sampras (EUA) - 1.940 pontos 68) Fernando Meligeni (BRA) - 539 pontos 87) Andre Sá (BRA) - 469 pontos 108) Alexandre Simoni (BRA) - 381 pontos 110) Flávio Saretta (BRA) - 377 pontos 138) Ricardo Mello (BRA) - 295 pontos 154) Daniel Melo (BRA) - 243 pontos 194) Marcos Daniel (BRA) - 198 pontos 240) Francisco Costa (BRA) - 148 pontos 284) Thiago Alves (BRA) - 115 pontos 285) Júlio Silva (BRA) - 115 pontos 351) Pedro Braga (BRA) - 85 pontos 374) Márcio Carlsson (BRA) - 78 pontos 375) Ricardo Schlachter (BRA) - 78 pontos