Hewitt reage e vence outra em Tóquio Depois de um início irregular, o tenista australiano Lleyton Hewitt reagiu, venceu o chileno Nicolas Massu, de virada, e avançou para as quartas-de-final do Torneio de Tóquio. As parciais da partida foram de 6/7, 6/2 e 6/4. Na próxima rodada, Hewitt vai enfrentar o tailandês Paradorn Srichaphan, que derrotou o japonês Takao Suzuki por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6-4. Cabeça-de-chave número dois do torneio, o espanhol Juan Carlos Ferrero foi surpreendido pelo sueco Magnus Norman e acabou sendo derrotado num duplo 6/3.