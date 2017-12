Hewitt segue tranqüilo na liderança O australiano Lleyton Hewitt consegue manter inabalável o seu domínio na lista de entradas, o ranking mundial do tênis. Ele aparece mais uma vez em primeiro lugar, na lista divulgada nesta segunda-feira pela ATP, com uma boa vantagem sobre o segundo colocado, o russo Marat Safin: 4.260 a 3.310 pontos. Já o brasileiro Gustavo Kuerten segue em 16º lugar, com 1.765 pontos. A única alteração entre os dez primeiros colocados coube ao francês Sebastien Grosjean, que ultrapassou o sueco Thomas Johansson e está justamente em 10º lugar. Entre os demais brasileiros, Fernando Meligeni ocupa a 60ª posição, Flávio Saretta é o 71º, André Sá é o 90º e Alexandre Simoni é o 121º. Confira o ranking de entradas: 1º Lleyton Hewitt (Austrália) - 4.260 pontos 2º Marat Safin (Rússia) - 3.310 3º Tommy Haas (Alemanha) - 2.995 4º Andre Agassi (EUA) - 2.725 5º Tim Henman (Inglaterra) - 2.605 6º Yevgeny Kafelnikov (Rússia) - 2.575 7º Albert Costa (Espanha) - 2.290 8º Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 2.205 9º Roger Federer (Suíça) - 2.160 10º Sebastien Grosjean (França) - 2020 16º Gustavo Kuerten (Brasil) - 1.765 60º Fernando Meligeni (Brasil) - 668 71º Flávio Saretta (Brasil) - 542 90º André Sá (Brasil) - 416 121º Alexandre Simoni (Brasil) - 335