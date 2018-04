Hewitt sente lesão, mas diz que joga Aberto da Austrália

O australiano Lleyton Hewitt, ex-número 1 do ranking mundial, sentiu uma lesão nas costas nesta quinta-feira, durante confronto com a Espanha, pela Copa Hopman de tênis. Mas, apesar da contusão, ele afirmou que sua participação no Aberto da Austrália não está em risco.

"Logo no segundo ponto do jogo eu senti uma dor nas costas e fiquei preocupado. É uma pena porque eu não conseguia jogar bem. Depois fizeram uma massagem, e tenho certeza de que ficarei bem", disse Hewitt, que foi derrotado por Tommy Robredo, e viu seu país perder as chances de conquistar a Copa Hopman.

Na próxima semana, o australiano tem programada a participação no ATP de Sydney, última competição preparatória para o primeiro Grand Slam do ano.

"Estou certo de que vou me recuperar antes de meu primeiro jogo em Sydney. Lá, pretendo jogar algumas partidas para pegar ritmo e chegar bem a Melbourne [no Aberto da Austrália", afirmou o tenista.