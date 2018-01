Hewitt sobe e ameaça Guga e Agassi Depois de vencer o US Open neste final de semana, o tenista australiano Lleyton Hewitt subiu de quarto para terceiro lugar no ranking de entradas da ATP, divulgado nesta segunda-feira. O australiano tem agora 3.695 pontos e começa a ameaçar os líderes Gustavo Kuerten e André Agassi. O brasileiro lidera o ranking com 4.750 pontos e Agassi é segundo com 4.085. Pete Sampras, o finalista em Nova York, é apenas o 10º. Com 522 pontos, Fernando Meligeni ocupa a posição de número 80. Alexandre Simoni é o 105º; André Sá ocupa a posição de número 108 e Flávio Saretta é o 114. Veja os 10 primeiros do ranking de entradas - que leva em conta o desempenho nas últimas 52 semanas. 1. Gustavo Kuerten (BRA) 4.750 pontos 2. Andre Agassi (EUA) 4.085 3. Lleyton Hewitt (AUS) 3.695 4. Patrick Rafter (AUS) 3.065 5. Juan Carlos Ferrero (ESP) 3.030 6. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.950 7. Marat Safin (RUS) 2.625 8. Tim Henman (ING) 2.200 9. Sebastien Grosjean (FRA) 2.175 10. Pete Sampras (EUA) 2.015