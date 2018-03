Hewitt sofre, mas vence em Roland Garros O tenista australiano Lleyton Hewitt teve muita dificuldade, mas garantiu sua vaga na terceira rodada do Torneio de Roland Garros. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Hewitt derrotou nesta quinta-feira o russo Nikolay Davydenko por 3 sets a um, com parciais de 6-3, 4-6, 6-3 e 7-6 (7-5). A surpresa da rodada ficou por conta da eliminação do argentino David Nalbandian. Cabeça-de-chave número 8, Nalbandian perdeu para o francês Nicolas Coutelot por 3 sets a 2. As parciais foram de 6-3, 6-3, 4-6, 2-6 e 6-1. O holandês Sjeng Schalken venceu o francês Fabrice Santoro (6-1, 6-3 e 6-4) e o finlandês Jarkko Nieminen passou pelo francês Julien Varlet, de virada (1-6, 1-6, 7-6 (7-4), 6-2 e 6-4. Antes, na abertura da rodada, o espanhol Juan Carlos Ferrero se classificou para a terceira rodada ao eliminar o chileno Nicolas Massu.