Hewitt sofre mas vence outra em Hamburgo O tenista australiano Lleyton Hewitt teve muita dificuldade, mas garantiu nesta quarta-feira sua vaga na terceira rodada do Masters Series de Hamburgo. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Hewitt venceu o francês Arnaud Clement por dois sets a um, de virada, com parciais de 6-7 (7), 6-4 e 7-6 (6). O espanhol Albert Costa também avançou. Favorito número 5, Costa bateu o belga Olivier Rochus em três sets: 3-6, 6-3 e 7-6 (3).