Hewitt sofre mas vence outra em Queens O tenista australiano Lleyton Hewitt teve muita dificuldade, mas conseguiu avançar nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Queens, em Londres. Número 1 do mundo e principal favorito ao título, Hewitt venceu o belga Dick Norman por dois sets a um - com parciais de 7-6 (7-4), 3-6 e 6-4. Norman havia eliminado o brasileiro Andre Sá na rodada anterior. Também nesta quinta-feira o francês Sebastien Grosjean passou sem problemas pelo australiano Todd Reid. Cabeça-de-chave número 6., Grosjean venceu com parciais de 6-1 e 6-4. Hewitt e Grosjean se enfrentam na próxima rodada.