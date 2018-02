Hewitt sofre para vencer na estréia Líder do ranking mundial e cabeça-de-chave número 1 do torneio, o australiano Lleyton Hewitt sofreu para vencer na primeira rodada do Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. Ele começou perdendo para o marroquino Younes El Aynaoui, mas virou o jogo e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2. Em outros jogos do torneio, que distribui US$ 2,45 milhões em prêmios, o britânico Tim Henman ganhou do norte-americano Jan-Michael Gambill por 7/5 e 6/2, o espanhol Feliciano Lopez derrotou o eslovaco Dominik Hrbaty por 6/2 e 7/6 (7/2), o francês Sebastien Grosjean venceu o espanhol David Sanchez por 6/3 e 6/2 e o argentino Mariano Zabaleta eliminou o russo Mikhail Youzhny por 7/6 (7/5) e 6/1.