Hewitt sofre para vencer na estréia O número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt sofreu muito mais do que imaginava para superar a primeira rodada do Masters Series de Hamburgo. Diante do tenista alemão Markus Hantschk, apenas o número 210 do ranking mundial e que entrou na competição como wild card, precisou de 2h36 minutos para marcar uma complicada vitória por 2 a 1, parciais de 6/1, 4/6 e 6/4. Por muito pouco, Hewitt não viu sua condição de grande favorito na Alemanha cair logo na estréia. Seu adversário, jogando em casa e com apoio de uma pequena, mas vibrante torcida que desafiou o frio na noite desta terça-feira, lutou muito na tentativa de surpreender o número 1. Hewitt mostrou mais uma vez uma de suas maiores virtudes: a raça e passou por este difícil desafio. Na rodada desta quarta-feira Hewitt joga com o francês Arnaud Clement, na quadra central, que terá também Gustavo Kuerten diante de Nikolas Davydenko, abrindo o dia, seguido de Rainer Schuettler com Lars Burgersmuller, Andy Roddick com Agustín Calleri e Rafael Nadal com Carlos Moyá.