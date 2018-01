Hewitt sofre para vencer na Inglaterra Cabeça-de-chave número 1 do Torneio de Queen?s, na Inglaterra, o tenista australiano Lleyton Hewitt teve dificuldades para ganhar seu jogo desta quarta-feira. Ele enfrentou o holandês Raemon Sluiter e só venceu no tie-break do terceiro set, ao fazer 7/6 (8/6), 3/6 e 7/6 (7/3).