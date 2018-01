Hewitt troca Masters de Madri por Davis O tenista australiano Lleyton Hewitt decidiu nesta quinta-feira não participar do Masters Series de Madrid e preferiu se poupar para disputar a final da Copa Davis contra a Espanha, no final do próximo mês. ?Tenho uma consideração especial pela Davis. Não é todo dia que se joga uma final dessas em casa?, disse. O torneio espanhol também não vai contar com as presenças dos argentinos Guillermo Coria e David Nalbandian, ambos contundidos.