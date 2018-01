Hewitt vai à semifinal do US Open O tenista australiano Lleyton Hewitt já está nas semifinais do US Open. Nesta quarta-feira, em Nova York, ele derrotou o marroquino Younes El Aynaoui por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 7/6 (8/6), 4/6 e 6/2, em 2 horas e 40 minutos de jogo. Agora, na luta pelo bicampeonato do torneio, o número 1 do ranking mundial irá enfrentar o vencedor do confronto entre o norte-americano Andre Agassi e o bielorusso Max Mirnyi.