Hewitt vai à semifinal em Scottsdale O tenista australiano Lleyton Hewitt garantiu nesta sexta-feira a classificação para as semifinais do Torneio de Scottsdale, nos Estados Unidos, que distribui US$ 355 mil em prêmios. Atual líder do ranking mundial e cabeça-de-chave número 1, ele ganhou do espanhol Alex Corretja por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.