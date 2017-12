Hewitt vence Agassi, Rafter dá adeus O tenista Lleyton Hewitt segue firme na sua condição de favorito ao primeiro posto do ranking da Corrida dos Campeões do circuito da ATP 2001. O australiano venceu nesta quarta-feira o norte-americano Andre Agassi por 6-3 e 6-4 e está a apenas oito pontos de Gustavo Kuerten na lista. A vitória assegurou a classificação de Hewitt às semifinais da competição. Já seu compatriota Patrick Rafter não teve a mesma sorte e deu adeus ao título do torneio ao ser derrotado nesta manhã pelo francês Sebastien Grosjean por 7-6 (7/4) e 6-3. Agora, Grosjean disputa uma vaga nas semifinais contra o norte-americano Andre Agassi na quinta-feira.