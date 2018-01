Hewitt vence bem na estréia em Sydney O tenista australiano Lleyton Hewitt não teve trabalho para vencer na primeira rodada do Torneio de Sydney. Ele derrotou nesta terça-feira o eslovaco Karol Beck por 6-1 e 6-2 e avançou à segunda rodada do torneio australiano. Em outros jogos válidos pela primeira rodada, o romeno Andrei Pavel derrotou o australiano Luke Bourgeois por 7-6 (7/3) e 7-5, o norte-americano Taylor Dent venceu o espanhol Santiago Ventura por 7-5, 7-6 (9/7), o russo Igor Andreev superou o também espanhol Albert Costa por 6-1 e 6-4, o francês Michael Llodra bateu o belga Xavier Malisse por 4-6, 6-0 e 6-3 e o francês Arnaud Clement ganhou do checo Tomas Zib por 6-1 e 6-3. Feminino - Na primeira rodada do torneio feminino, a russa Nadia Petrova despachou a eslovaca Ludmila Cervanova por 4-6, 6-1 e 6-2; a australiana Alicia Molik a italiana Francesca Schiavone por 7-6 (7/4) e 6-1; a francesa Tatiana Golovin a japonesa Ai Sugiyama por 6-1, 2-6 e 6-3 e a eslovaca Daniela Hantuchova a croata Silvija Talaja por 7-6 (7/2) e 6-2. Na segunda rodada, a chinesa Shuai Peng eliminou a russa Anastasia Myskina por 6-1 e 6-3.