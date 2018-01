Hewitt vence com folga na Austrália O tenista Lleyton Hewitt parece mesmo estar em casa neste Aberto da Austrália. Nesta quinta-feira, o número 1 do ranking mundial demonstrou domínio total na partida contra o compatriota Todd Larkham e derrotou o adversário por 3 sets a 0, com largas parciais de 6-1, 6-0 e 6-1. A vitória classificou o primeiro cabeça-de-chave da competição à terceira rodada do Grand Slam, onde vai enfrentar o carrasco de Gustavo Kuerten, o checo Radek Stepanek.