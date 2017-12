Hewitt vence Dent por 3 sets a 2 O tenista australiano Lleyton Hewitt - número 5 do ranking mundial da ATP - teve dificuldades para vencer nesta nesta quinta-feira o norte-americano Taylor Dent por 3 sets a 2, com parciais de 1-6, 7-5, 6-3, 6-7 (2/7) e 6-3 e avançar à terceira rodada do Grand Slam de Wimbledon.