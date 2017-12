Hewitt vence e Austrália empata O tenista australiano Lleyton Hewitt, atual primeiro do ranking mundial, venceu na madrugada deste domingo o francês Sébastien Grosjean por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 6/3. O jogo foi o terceiro confronto de simples (individuais) da série final da Copa Davis, que está sendo disputada na cidade australiana de Melbourne. Com o resultado, a Austrália empatou a série de jogos com a França em 2 a 2. O último e decisivo jogo será entre o australiano Wayne Arthurs, que substitui Patrick Rafter (contundido no braço direito depois da partida de duplas, ontem), e o francês Nicolás Escudé.