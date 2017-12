Hewitt vence e é finalista em Houston O tenista australiano Lleyton Hewitt precisou de apenas 58 minutos para derrotar o norte-americano Andy Roddick por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, e garantir vaga na final do Masters Cup de Houston, torneio que reúne os oito melhores da temporada. Agora, ele aguarda o vencedor do jogo entre o suíço Roger Federer e o russo Marat Safin.