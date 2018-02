Hewitt vence e fará final com Federer O tenista australiano Lleyton Hewitt derrotou o norte-americano Andy Roddick, por 7-6 (7-2) 6-7 (3-7) 7-6 (7-4), e se classificou para a final do torneio que está sendo disputado na cidade de Indian Wells. Na finalíssima, Hewitt terá pela frente o número um do mundo, o suíço Roger Federer.