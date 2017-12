Hewitt vence e Rafter perde na Holanda O tenista australiano Lleyton Hewitt teve uma boa estréia no Torneio da cidade de Den Bosch, na Holanda, que distribui US$ 570 mil em prêmios. Ele venceu o italiano Davide Sanguinetti por 2 sets a 0 (6/2 e 6/1). Já seu compatriota Patrick Rafter foi eliminado pelo holandês Peter Wessels, também por 2 a 0 (7/5 e 6/4). Em outros jogos disputados nesta terça-feira, o argentino Guillermo Cañas derrotou o norte-americano Kristian Capalik (duplo 6/3), o suíço Roger Federer venceu o francês Anthony Dupuis por 7/6 (7/3) e 6/4 e o croata Goran Ivanisevic passou pelo bielorusso Max Mirnyi, com 7/6 (7/5) e 7/6 (7/3). Pelo torneio feminino, o destaque da rodada foi a eliminação da russa Elena Dementieva, cabeça-de-chave número 3. Ela perdeu para Iroda Tulyaganova (Uzbequistão) por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.