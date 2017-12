Hewitt vence e se classifica em Miami O tenista australiano Lleyton Hewitt venceu nesta quarta-feira o norte-americano James Blake por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1, e se classificou às quartas-de-final do Masters Series de Miami. O número 1 do mundo teve a partida paralisada em razão da chuva, na terça-feira, quando vencia o adversário por 6-4 e 3-1 e a retomou hoje. Na próxima fase, Hewitt vai enfrentar o vencedor do jogo entre o russo Marat Safin e o chileno Fernando González.