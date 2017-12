Hewitt vence e vai à 3ª rodada no US Open O tenista australiano Lleyton Hewitt se classificou nesta quinta-feira para a terceira rodada do US Open, ao derrotar o coreano Hyung-Taik Lee por 3 sets a 1. As parciais foram de 5-7, 6-2, 6-2 e 6-4. Na próxima rodada, Hewitt vai enfrentar o vencedor do confronto entre o checo Radeck Stepanek e o francês Fabrice Santoro. O argentino Juan Ignacio Chela também garantiu sua vaga. Na noite de quarta-feira ele venceu o checo Tomas Berdych em quatro sets, com parciais de 2-6, 6-1, 6-4 e 6-3.