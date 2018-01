Hewitt vence e vai às semifinais em NY Em mais uma noite sensacional do lotado estádio Arthur Ashe, com 23.028 pessoas, o australiano Lleyton Hewitt venceu a revelação norte-americana Andy Roddick por 3 sets a 2, parciais de 6/7 (7/5), 6/3, 6/4, 3/6 e 6/4 e garantiu pelo segundo ano consecutivo uma vaga nas semifinais do US Open. Com este resultado, o temperamental e explosivo Hewitt vingou-se de duas derrotas seguidas para o não menos efervescente Roddick, ambas este ano. Nas semifinais deste sábado, provavelmente, às 13 horas, horário de Brasília, Hewitt irá enfrentar o russo Yevgeny Kafelnikov, enquanto Pete Sampras e o russo Marat Safin disputam a outra vaga para a final de domingo.