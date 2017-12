Hewitt vence e vai enfrentar Federer O tenista australiano Lleyton Hewitt se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Masters Series de Hamburgo, ao derrotar o austríaco Juergen Melzer por dois sets a zero, sem muitos problemas. Hewitt, que na rodada anterior eliminou o brasileiro Flávio Saretta, venceu com parciais de 6/4 e 6/3. Nas semifinais, o australiano terá uma parada dificílima pela frente. Vai enfrentar o suíco Roger Federer que, um pouco antes, havia garantido sua vaga ao vencer o espanhol Carlos Moyá. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Federer venceu com parciais de 6/4 e 6/3. O torneio de Hamburgo divide 2,4 milhões de euros em prêmios.