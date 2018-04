Hewitt vence fácil em Long Island O tenista australiano Lleyton Hewitt se classificou com facilidade para a terceira rodada do Torneio de Long Island, EUA, ao derrotar nesta quinta-feira à noite, o francês Michael Llodra por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 2, Hewitt venceu com parciais de 6-1 e 6-4. Outro que avançou para a terceira rodada foi o russo Nikolay Davydenko. Com um pouco mais de dificuldade, ele passou pelo espanhol Fernando Verdasco em dois sets: as parciais foram de 7-6 (4) e 6-3. A rodada teve ainda a vitória do peruano Luis Horna sobre o finlandês Jarkko Nieminen (6-3 e 6-4) e a do argentino Juan Ignacio Chela sobre o sueco Thomas Enqvist: 6-4, 5-7 e 6-1. O Torneio de Long Island distribui 380 mil dólares em prêmios.