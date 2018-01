Hewitt vence fácil na estréia O tenista australiano Lleyton Hewitt estreou com uma vitória fácil no Masters Series de Roma, na Itália. Nesta segunda-feira, o atual número 1 do ranking derrotou o sueco Jonas Bjorkman por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Agora, ele irá enfrentar o espanhol Carlos Moyá na próxima rodada do torneio.