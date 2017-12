Hewitt vence Federer na Hopman Cup O tenista número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt, tirou as esperanças do suíço Roger Federer de ser novamente campeão do Hopman Cup. Hewitt bateu o atual campeão do torneio por 6/3, 0/6 e 6/4. A parceira e namorada de Federer, Miroslava Vavrinec, também saiu derrotada da competição: perdeu para a australiana Alicia Molik, parceira de Hewitt no torneio, por 6-3 e 6-4. Nas duplas mistas, Hewitt e Molik venceram Federer e Vavrinec por 6-3 e 6-1. Em outro jogo realizado pelo Grupo B, a espanhola Arantxa Sanchez Vicario venceu a argentina Paola Suarez por 6-2 e 6-3.