Hewitt vence Gaudio e se classifica O australiano Lleyton Hewitt garantiu nesta sexta-feira a vaga nas semifinais do Masters Cup de Houston, torneio que reúne os 8 melhores tenistas da temporada. A classificação veio com a vitória sobre o argentino Gastón Gaudio por 2 sets a 0 (6/2 e 6/1), resultado que acabou eliminando o espanhol Carlos Moyá da disputa. Assim, o grupo vermelho terminou com o suíço Roger Federer em primeiro lugar, também classificado para as semifinais, com 3 vitórias. Hewitt garantiu a segunda colocação, Moyá foi o terceiro e Gaudio ficou em último. No grupo azul, o norte-americano Andy Roddick é o único já classificado. A outra vaga está entre o inglês Tim Henman e o russo Marat Safin, que se enfrentam ainda nesta sexta-feira. O argentino Guillermo Coria não tem mais chances.