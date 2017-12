Hewitt vence "guerra" contra Safin O tenista australiano Lleyton Hewitt garantiu vaga nas semifinais do Masters Series de Miami, nesta quinta-feira, ao derrotar o russo Marat Safin por 2 sets a 1: parciais de 2/6, 6/2 e 7/6, após 2h44 de jogo. O adversário do número 1 do mundo na semifinal será o suíço Roger Federer, que superou também nesta quinta-feira o romeno Andrei Pavel. A outra semifinal reunirá o chileno Marcelo Rios e o norte-americano Andre Agassi.