Hewitt vence; Massu é eliminado O tenista australiano Lleyton Hewitt começou bem sua participação no Masters Series de Hamburgo, na Alemanha. Na manhã desta terça-feira ele venceu o sueco Jonas Borkman por dois sets a zero em partida válida pela primeira rodada. As parciais foram de 6-0 e 7-6 (7-5). Outro que venceu hoje foi o romeno Andrei Pavel. Sem muita dificuldade, o romeno venceu o francês Cyrill Saulnier por 6-2 e 7-5. A surpresa deste início de rodada, foi a eliminação do chileno Nicolas Massu. Cabeça-de-chave número 9, ele perdeu para o austríaco Juergen Melzer por dois sets a zero, com parciais de 6-3 e 6-0. O outro chileno do torneio, Fernando González, por sua vez, confirmou o favoritismo e derrotou o espanhol Feliciano López em dois sets: 7-6 (7-4) e 6-4.