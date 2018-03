Hewitt vence; Moyá avança sem jogar O tenista australiano Lleyton Hewitt se classificou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Masters Series de Monte Carlo, ao derrotar o argentino Gaston Gaudio, de virada. As parciais foram de 1-6, 7-6 (5) e 6-1. O espanhol Carlos Moyá avançou sem precisar jogar. Seu adversário, o finlandês Karkko Nieminen desistiu por contusão. Na próxima rodada, Moyá pega o vencedor de Tommy Haas e Juan Ignácio Chela. O chileno Nicolas Massu - que na estréia eliminou o brasileiro Flávio Saretta - venceu mais uma. Com facilidade, derrotou o espanhol Feliciano Lopez por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/4. Agora vai enfrentar o britânico Tim Henman. O argentino David Nalbandian, por sua vez, passou pelo espanhol Félix Mantilla em três sets: 6-0, 5-7, 7-6 (4).