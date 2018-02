Hewitt vence Moya e desafia Federer Em 2h45 de um jogo sem muita graça e com jogadas pouco efetivas de fundo de quadra, o australiano Lleyton Hewitt derrotou o espanhol Carlos Moya por 6/4, 6/2, 4/6 e 7/6 (7/3), classificando-se para as quartas-de-final do torneio de Wimbledon. Seu próximo desafio promete: será com o atual campeão Roger Federer. Este jogo está programado para quarta-feira.