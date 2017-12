Hewitt vence Moyá na raça em Houston Numa batalha de 2h25, o australiano Lleyton Hewitt mostrou justamente a sua maior virtude: a raça. Conseguiu assim uma vitória, de virada, na sua estréia no Masters Cup de Houston, nesta terça-feira, ao superar o espanhol Carlos Moyá por 6-7 (7/5), 6-2 e 6-4. Com esse resultado, começa bem o round-robin, mas a liderança do grupo vermelho mantém-se com o suíço Roger Federer, que teve uma vitória em dois sets sobre o argentino Gastón Gaudio na segunda-feira.