Hewitt vence na estréia em Hamburgo O tenista australiano Lleyton Hewitt - número 1 do mundo - estreou com vitória no Masters Series de Hamburgo, nesta segunda-feira. Ele derrotou o alemão Phillipp Kohlschreiber por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4. Nos demais jogos, o espanhol Alex Corretja derrotou russo Yevgeny Kafelnikov por 6/1 e 6/2; o alemão Tim Henman do francês Nicolas Escude por 6/4 e 6/2 e o argentino Guillermo Cañas do belga Xavier Malisse por 7/5 e 6/1.