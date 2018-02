Hewitt vence na estréia em Scottsdale O tenista australiano Lleyton Hewitt, estreou com vitória no Torneio de Scottsdale, nos Estados Unidos. O número 1 do mundo derrotou o espanhol Fernando Vicente com facilidade, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. A surpresa da rodada ficou por conta da eliminação de dois cabeças-de-chave. Favorito número 4, o tailandês Paradorn Srichaphan foi derrotado de forma surpreendente pelo equatoriano Giovanni Lapentto por dois sets a zero - 7/6 (7-2) e 6/2. Outro eliminado foi o argentino Juan Ignacio Chela, cabeça-de-chave número 7. Chela perdeu para o australiano Mark Philippoussis, em três sets: 7-6 (7-2), 3-6 e 6-1. Veja os resultados da primeira rodada em Scottsdale: David Nalbandian (ARG) venceu Agustín Calleri (ARG) por 7-6 (7-3) e 6-3. Alex Corretja (ESP) venceu Dmitry Tursunov (RUS) por 6-4 e 6-2 Scott Draper (AUS) venceu Jonas Bjorkman (SUE) por 6-3, 7-6 (7-5) Mariano Zabaleta (ARG) venceu Robby Ginepri (EUA) por 7-6 (8-6), 6-3 Rainer Schuettler (ALE) venceu Harel Levy (ISR) por 2-6, 7-5, 6-1 Arnaud Di Pasquale (FRA) venceu Luis Horna (PER) por 6-2, 3-6, 6-3 Wayne Ferreira (Africa do Sul) venceu Wayne Arthurs (AUS) por 7-5, 6-7 (5-7), 6-2.