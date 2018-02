Hewitt vence primeiro jogo da temporada em Adelaide Na sua primeira partida da temporada 2007 do circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o australiano Lleyton Hewitt contou com o abandono do sérvio Janko Tipsarevic para estrear com vitória no Torneio de Adelaide, na Austrália. O anfitrião liderava o confronto por 6/1 e 4/2 antes da desistência do adversário. Com o resultado, Hewitt decidirá sua classificação para as quartas-de-final na quarta-feira contra o russo Igor Kunitsyn. O campeonato está sendo disputado no formato de "round-robin". Os 24 tenistas classificados para a chave principal são divididos em oito grupos de três, e o vencedor de cada um avança para o "mata-mata". Esse sistema será utilizado em mais outras dez competições do ano. Em outro confronto desta terça-feira, o sérvio Novak Djokovic, primeiro cabeça-de-chave, superou com facilidade o checo Jan Hajek por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1. Agora, o 16º colocado do ranking mundial busca a sua classificação diante do local Alun Jones, que superou Hajek na primeira rodada. "Realmente fiz um bom jogo de estréia na temporada. Ele (Hajek) não jogou o melhor porque não permiti e estive sempre no controle. Só espero que continue da mesma forma amanhã (quarta), sendo agressivo, porque essa é a maneira que sempre joguei em minha vida", analisou Djokovic. Pelo Grupo 8, o francês Richard Gasquet passou pelo alemão Florian Mayer por 6/2 e 6/1, e buscará a vaga na próxima fase contra o canadense Franck Dancevic. Já o checo Radek Stepanek, terceiro cabeça-de-chave, perdeu para o norte-americano Vincent Spadea por duplo 6/4. O atleta europeu precisa bater o russo Evgeny Korolev para continuar vivo na competição. A grande zebra foi a eliminação precoce do eslovaco Dominik Hrbaty, cabeça-de-chave número 5. O 21º do mundo, que já havia sido derrotado na estréia pelo australiano Peter Luczak, sofreu novo revés diante do norte-americano Paul Goldstein por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4). Já o francês Paul-Henri Mathieu ganhou do checo Jan Hernych por 2 a 1, com 4/6, 6/3 e 6/3.