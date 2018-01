Hewitt volta às quadras com vitória O tenista australiano Lleyton Hewitt não jogava desde março, quando perdeu a final do Masters Series de Indian Wells para o suíço Roger Federer, mas voltou bem às quadras. Nesta terça-feira, ele estreou com vitória no Torneio de Queen?s, disputado em Londres, na Inglaterra, com vitória sobre o belga Xavier Malisse por 6/7 (3/7), 7/5 e 7/5. Cabeça-de-chave número 1 do Torneio de Queen?s, do qual já foi campeão três vezes, Hewitt começa assim a sua preparação para Wimbledon, também disputado em quadras de grama, a partir do dia 20 de junho. Outro australiano que venceu nesta terça-feira no Torneio de Queen?s, com premiação de US$ 800 mil, foi Mark Philippoussis, que fez 6/4 e 6/0 no holandês Raemon Sluiter. Em outras partidas disputadas, o francês Richard Gasquet derrotou o sérvio Janko Tipsarevic por 6/1 e 7/6 (7/3) e o checo Radek Stepanek ganhou do francês Gregory Carraz por 6/2, 4/6 e 7/5.