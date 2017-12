Hewitt volta e dá show em Roterdã O tenista australiano Lleyton Hewitt não teve problemas em sua estréia no Torneio de Roterdã. Nesta quarta-feira, o ex-número 1 do mundo derrotou o chileno Fernando González por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/1. No último final de semana, González conquistou o título do Torneio de Viña del Mar ao derrotar Gustavo Kuerten por 2 sets a 0. Hewitt, por sua vez, vem de uma semana de descanso, depois de jogar pela Austrália na primeira etapa da Copa Davis. Ainda pela primeira rodada, o bielorruso Max Mirnyi eliminou o armenio Sargis Sargsian. Já pela segunda rodada, o alemão Rainer Schuettler passou pelo checo Radek Stepanek. Ainda nesta quarta-feira, estréiam Roger Federer e Juan Carlos Ferrero. Eles vão enfrentar, respectivamente, o francês Arnaud Clément e o holandês Dennis Van Scheppingen. Veja outros resultados desta quarta do Torneio de Roterdã Primera rodada: Thomas Johansson (SUE) 2 x 0 Thierry Ascione (FRAN): 6-3 e 6-1 Tomas Cakl (R.Checa) 2 x 0 Jonas Bjorkman (SUE): 7-6 (7-2), 7-6 (10-8) Max Mirnyi (Bielorúsia) 2 x 1 Sargis Sargsian (ARM): 6-7 (3-7), 7-6 (7-5), 6-1 Segunda rodada: Rainer Schuettler (ALE) 2 x 0 Radek Stepanek (R.Checa): 6-3 e 6-4