Hingis, acusada de doping por cocaína, encerra a carreira

A tenista suíça Martina Hingis anunciou nesta quinta a sua aposentadoria após reconhecer que um exame antidoping realizado por ela no Torneio de Wimbledon deu positivo por uso de cocaína. Entretanto, a tenista suíça, que já chegou a ser a número um do mundo, negou que tenha consumido esta substância. Veja também: Imagens da carreira de Martina Hingis no tênis WTA diz nunca ter recebido comunicado de doping "Fui acusada de dar positivo em um teste antidoping durante o Torneio de Wimbledon. Encontro esta acusação horrenda e monstruosa. Minha única arma na quadra sempre foi o jogo, a imaginação na quadra. E para este estilo só há uma coisa, o amor pelo jogo", declarou a tenista suíça em comunicado no qual diz que "o possibilidade de consumir drogas" a aterroriza. Martina Hingis revelou que quando soube da notícia ficou "perplexa e consternada". No entanto, atendeu aos conselhos de sua família e de seu representante e decidiu se submeter a alguns testes com fios de seu cabelo para provar sua inocência. Esta análise, segundo a tenista, deu negativo: "Assim como os outros exames antidoping que realizei nos últimos 12 anos". Entretanto, a contra-análise de Wimbledon voltou a dar positivo pela permanência de um metabolito assentado no corpo tempo após o consumo. Assim, Hingis decidiu colocar o assunto nas mãos dos advogados, que descobriram várias incoerências com a amostra de urina tomada durante Wimbledon. Eles chegam a colocar em dúvida a procedência da mesma. No entanto, os seus representantes judiciais disseram à jogadora que um caso como este pode demorar dois anos para ser resolvido. Por isto, Hingis decidiu encerrar sua carreira profissional. "Não tenho nenhum desejo de passar os próximos anos da minha vida reduzida à luta contra o doping", declarou. "Estou zangada e frustrada. Acredito que sou cem por cento inocente", afirmou Hingis, que reconheceu não estar motivada para um retorno às quadras. "Tenho que assumir a situação. Informei meus patrocinadores. Levando em conta este fato, minha idade e os problemas físicos que sofri no quadril, decidi abandonar o circuito profissional", declarou Hingis, que encerra seu comunicado dizendo: "Nunca consumi drogas." Hingis voltou ao tênis profissional há quase dois anos, após ficar quatro temporadas afastada das quadras por causa de lesões. Ela caiu na última edição do Torneio de Wimbledon ainda na terceira rodada, diante da americana Laura Granville, por 6-4 e 6-2 Martina Hingis conquistou 43 torneios ao longo de sua carreira, entre eles cinco Grand Slams: três Abertos da Austrália, um Torneio de Wimbledon e um US Open.