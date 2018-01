Hingis anuncia que não jogará mais A suíça Martina Hingis anunciou nesta sexta-feira que não deve mais voltar a jogar tênis. Enfrentando seguidos problemas de contusão, a ex-número 1 do mundo, de apenas 22 anos, disse que um ?retorno às competições profissionais é algo inimaginável?. Em entrevista ao jornal francês L?Equipe, ela disse que o que a impede de continuar jogando são os problemas físicos. Depois de ficar um bom tempo parada por causa de uma cirurgia no tornozelo, realizada em maio de 2002, Hingis tinha retornado às quadras em agosto passado. Mas pouco conseguiu jogar desde então. ?Deixei de treinar porque a minha saúde já não permite mais. Quando jogo, o faço só duas horas num dia, por causa das dores no meu pé?, contou. Apesar do precoce fim de carreira, Hingis garante estar feliz. "Inicio uma nova vida na qual estou muito feliz. Tenho dinheiro, vivo no país que gosto, posso montar meu maravilhoso cavalo. O que mais posso querer?", afirmou a suíça, que foi uma das maiores da história do tênis mundial. "Quando se é número um durante quatro anos não dá para se contentar com menos. Mas não quero que sintam pena de mim. Tenho uma vida extraordinária. Mesmo sem competir, sou feliz."