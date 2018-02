Hingis aplica ´pneu´ e avança às oitavas em Gold Coast A tenista suíça Martina Hingis começou o ano de forma arrasadora. A cabeça-de-chave número 1 conseguiu a classificação às oitavas-de-final do Torneio de Gold Coast, na Austrália, ao aplicar um "pneu" na anfitriã Nicole Pratt. A número sete do ranking mundial ganhou a partida desta terça-feira por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1. "Acho que vim bem preparada e já sabia que o público estaria apoiando a Nicole. Sabia o que esperar dela, ainda que só a tivesse enfrentado uma vez, na Copa Hopman. Ela está no circuito há muito tempo, mas eu também", disse Hingis, que voltou ao circuito da Associação das Tenistas Profissionais (WTA) na temporada passada após três anos parada por causa de inúmeras operações nos tornozelos. "Sinto-me muito confortável e confiante a essa altura. Foi um longo caminho desde o retorno. Voltei ao top 10 e sei o que esperar de mim. Se ganho, ótimo. Se perco, meu mundo não vai mudar mais e continuarei sendo a mesma", analisou a atleta européia. Hingis buscará uma vaga na quartas contra a colombiana Catalina Castaño, que eliminou a chinesa Li Na, sexta favorita, por 2 sets a 1, com 6/4, 1/6 e 6/2. A suíça enfrentou a rival sul-americana apenas uma vez - venceu no França Open, em 2001. Em outro confronto da rodada, a russa Dinara Safina, cabeça-de-chave número dois, superou a compatriota Elena Likhovtseva por 2 a 0, com 6/3 e 6/2, e garantiu a sua vaga na segunda rodada. A irmã de Marat Safin criticou a adversária, que paralisou a partida algumas vezes para receber atendimento devido a dores no pé. "Eu acho que ela (Likhovtseva) não tinha nada, talvez tivesse, mas eu não acredito nesses jogos", disse Safina. "Talvez ela estivesse realmente machucada, mas se isso realmente tivesse acontecido, porque ainda estava correndo na quadra? Talvez ela quisesse me desconcentrar", acrescentou No outro confronto desta terça-feira, a italiana Tathiana Garbin também avançou às oitavas-de-final ao ganhar da francesa Séverine Bremond por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Ela vai enfrentar na próxima rodada a ganhadora da partida entre a russa Elena Vesnina e a eslovena Katarina Srebotnik.