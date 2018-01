Hingis avança no Aberto de Moscou A tenista suiça Martina Hingis avançou hoje para a terceira rodada do Aberto de Moscou. Cabeça-de-chave número 1, Martina derrotou a checa Sandra Kleinova por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/2. Na próxima rodada, a suiça vai enfrentar a vencedora do confronto entre a norte-americana Stevenson e a russa Elana Dementieva. Ainda pela primeira rodada, a austríaca Barbara Schett derrotou a russa Elena Lijovtseva por 6/1 e 6/4. A italiana Silvia Farina Elia venceu a eslovaca Martina Sucha por 6/3 e 6/2 e a bulgara Magdalena Maleeva venceu a alemã Anke Huber por 6/3 e 7/5.