Hingis avança no Torneio do Catar A tenista suíça Martina Hingis confirmou o favoritismo e venceu a venezuelana Maria Vento na segunda rodada do Torneio do Catar. A número 1 do ranking mundial ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1. Na outra partida disputada nesta quinta-feira, em Doha, a sul-africana Joannette Kruger derrotou a australiana Annabel Ellwood por 6/3, 3/6 e 6/2.