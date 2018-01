Hingis chega às semifinais em Dubai A tenista suíça Martina Hingis passou para as semifinais do Torneio de Dubai. Nesta quinta-feira, pelas quartas-de-final, a número 1 do ranking mundial derrotou a francesa Sandrine Testud por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/4. Mais três jogos foram disputados nesta quinta-feira em Dubai. A francesa Nathalie Tauziat derrotou Selima Sfar (Tunísia) por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 6/3. A australiana Rachel McQuillan eliminou Mary Pierce (França) por 6/3 e 6/1. E tailandesa Tamarine Tanasugarn venceu a russa Lina Krasnourotskaya por 7/6 (7/1) e 6/3.