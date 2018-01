Hingis confirma acusações de assédio A tenista número 1 do mundo, a suíça Martina Hingis, se encontrou hoje em um tribunal com o homem que ela acusou de persegui-la em 99. O croata Dubravko Rajcevic, de 45 anos, mandou várias cartas e telefonou várias vezes para a tenista, além de rondar a casa dela. Rajcevic foi preso no mesmo ano. Hingis afirmou no tribunal que a obsessão de Rajcevic a deixou nervosa e frustrada em várias ocasiões. ?Achei que esse amor fanático poderia se converter em ódio e agressão?, disse a tenista. Segundo ela, a sua eliminação do torneio de Wimbledon em 99 foi resultado da perseguição de Rajcevic. Hingis afirmou que se sentiu humilhada durante a realização de um torneio em Zurique, no mesmo ano, pois os jornais publicavam dezenas de histórias de Rajcevic, falando do amor dos dois. O advogado de Rajcevic, Frank Abrams, disse que seu cliente é apenas um homem apaixonado por Hingis, e insistente em seus esforços para cortejá-la. O promotor Cristopher Calkin argumentou que o croata era um problema de segurança para a tenista, uma vez que em 99 ela teve que contratar um segurança para participar de um torneio na Suíça. O caso relembrou a história da tenista Mônica Selles, que em 93, quando era então a número um do mundo, foi apunhalada pelas costas por um homem que era obcecado pela sua rival alemã, Steffi Graf.