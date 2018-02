Hingis confirma volta ao tênis mundial O tênis feminino ficou mais triste e perdeu brilho nos dois anos em que ela esteve longe das quadras. Agora, aos 24 anos, recuperada de cirurgia nos tornozelos, a suíça Martina Hingis confirmou nesta quinta-feira, através de um comunicado, presença em um torneio na Tailândia, previsto para o dia 29 de janeiro na cidade balneária de Pattaya. Os organizadores do torneio relacionam o convite à Hingis com ajuda a obras de caridade no país asiático. ?Espero reforçar o nível de consciência sobre a necessidade de apoiar os que têm menos sorte e vivem na pobreza, tanto na Tailândia como no resto do mundo?, disse. Hingis dominou o circuito mundial entre os anos de 1997 e 2000 e tenta nesta exibição o seu 77º título na carreira. Aos 16 anos e seis meses, ela foi a mais jovem tenista a liderar o ranking como número 1. A última vez que havia disputado um torneio foi em outubro de 2002, na Alemanha.