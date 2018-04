Hingis conquista título em Sydney A tenista suíça Martina Hingis conquistou o título do Torneio de Sydney, que distribuiu US$ 585 mil em prêmios e serviu de preparação para o Aberto da Austrália. Na final realizada neste sábado, ela precisou de apenas 58 minutos para derrotar a norte-americana Meghann Shaughnessy por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Esta é a terceira vez que Hingis é campeã do Torneio de Sydney, repetindo o feito de 97 e 2001. Além disso, ela conquistou o 39º título de sua carreira.