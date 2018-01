Hingis conquista título em Tóquio A tenista suíça Martina Hingis conquistou neste domingo o título do Torneio Pan Pacífico, que foi disputado em Tóquio e distribuiu US$ 1,2 milhão em prêmios. Na final, ela derrotou a norte-americana Monica Seles por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 4/6 e 6/3. Esta é a quarta vez nos últimos seis anos que Hingis é campeã do torneio japonês. Na atual temporada, Hingis soma 14 vitórias e apenas 1 derrota. Além do Torneio de Tóquio, ela foi campeã em Sydney e ficou com o vice-campeonato no Aberto da Austrália, perdendo a final para a norte-americana Jennifer Capriati. Aos 21 anos, ela já tem 40 títulos na carreira. ?Depois da operação que sofri no ano passado, não sabia como iria reagir. Mas, após ter jogado tão bem na Austrália e ter vencido em Tóquio, fiquei muito animada com minha performance.?